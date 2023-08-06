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Південна Корея планує долучитися до відбудови України
Південна Корея висловила намір взяти активну участь у відновленні України і вирішила дозволити тридцятьом бізнесменам відвідати країну для ухвалення можливих проектів по реконструкції
Про це пише видання Yonhap, посилаючись на офіційних осіб, знайомих з цим питанням.
Згідно з детальними планами, уряд встановить обмеження на кількість подорожуючих бізнесменів до 30 осіб, а тривалість їхньої поїздки буде обмежена двома тижнями на одне відрядження.
Відповідно до корейського законодавства вони подорожуватимуть за спеціальними паспортами, і з цього місяця міністерство закордонних справ почало отримувати заявки від бізнесменів. Якщо кількість заявників перевищує ліміт, їм буде запропоновано скоригувати час їх від’їзду, щоб кількість мандрівників не перевищувала квоту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Видання пише, з огляду на спеціальні вказівки, встановлені для винятків щодо поїздок в Україну, очікується, що багато корейських компаній відвідають країну, щоб вивчити можливості участі в потенційних проектах реконструкції. Відбудовою України вже зацікавилися будівельні та інфраструктурні компанії, підприємства комунального та енергетичного секторів.
Повідомляється, що Україну планує відвідати і делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном для обговорення проекту реконструкції з офіційними особами в Києві. Окремо Мінпром організовує власну делегацію з енергетичних і заводських компаній, яка планує відвідати Україну в жовтні.
Такі зусилля прискорилися після того, як президент Юн Сук Йоль здійснив несподіваний візит до України в липні та пообіцяв надати пакет безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відбудові.