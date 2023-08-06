Південна Корея планує долучитися до відбудови України

Південна Корея висловила намір взяти активну участь у відновленні України і вирішила дозволити тридцятьом бізнесменам відвідати країну для ухвалення можливих проектів по реконструкції

Про це пише видання Yonhap, посилаючись на офіційних осіб, знайомих з цим питанням.

Згідно з детальними планами, уряд встановить обмеження на кількість подорожуючих бізнесменів до 30 осіб, а тривалість їхньої поїздки буде обмежена двома тижнями на одне відрядження.

Відповідно до корейського законодавства вони подорожуватимуть за спеціальними паспортами, і з цього місяця міністерство закордонних справ почало отримувати заявки від бізнесменів. Якщо кількість заявників перевищує ліміт, їм буде запропоновано скоригувати час їх від’їзду, щоб кількість мандрівників не перевищувала квоту.

Видання пише, з огляду на спеціальні вказівки, встановлені для винятків щодо поїздок в Україну, очікується, що багато корейських компаній відвідають країну, щоб вивчити можливості участі в потенційних проектах реконструкції. Відбудовою України вже зацікавилися будівельні та інфраструктурні компанії, підприємства комунального та енергетичного секторів.

Повідомляється, що Україну планує відвідати і делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном для обговорення проекту реконструкції з офіційними особами в Києві. Окремо Мінпром організовує власну делегацію з енергетичних і заводських компаній, яка планує відвідати Україну в жовтні.

Такі зусилля прискорилися після того, як президент Юн Сук Йоль здійснив несподіваний візит до України в липні та пообіцяв надати пакет безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відбудові.