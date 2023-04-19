У Південній Кореї назвали умови, за яких постачатимуть зброю до України

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заговорив про зміну своєї позиції проти озброєння України. Південна Корея може розширити свою підтримку України, окрім гуманітарної та економічної допомоги, якщо вона зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

В інтерв’ю Reuters напередодні свого державного візиту до США наступного тижня Юн сказав, що його уряд вивчає, як допомогти захистити та відбудувати Україну, так само, як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, різанина чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", — сказав Юн.

Це перший випадок, коли Сеул заявив про готовність надати Україні зброю, більше ніж через рік після того, як виключив можливість летальної допомоги.

Ключовий союзник США та великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати антагонізації Росії через її компанії, що працюють там, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на посилення тиску з боку західних країн щодо постачання зброї.

Наступного тижня Юн має відвідати Вашингтон для зустрічі з президентом США Джо Байденом, щоб відзначити 70-річчя альянсу двох країн.

Уряд Південної Кореї ще минулого року схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab. Самохідна артилерійська установка виготовлена із використанням південнокорейських компонентів.