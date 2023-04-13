Сеул боїться реакції Китаю та РФ. Моравецький розповів, що потрібно для постачання південнокорейських снарядів Україні

Південна Корея має величезні запаси артилерійських снарядів і може допомогти Україні, однак боїться реакції Росії та Китаю. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю The New York Times.

Як зазначають журналісти, у витоку розвідувальних документів йдеться про те, що Польща могла відіграти роль у передачі артилерійських снарядів з Південної Кореї в Україну. Однак південнокорейські чиновники не бажали надавати боєприпаси через стурбованість тим, що це може порушити правила їхньої країни щодо надання летальної допомоги країнам у стані війни.

Своєю чергою Моравецький сказав, що південнокорейські снаряди можуть мати вирішальне значення у військовій допомозі Україні, адже росіяни мають набагато більше артилерійських систем та боєприпасів.

Однак до угоди про постачання, за його словами, може призвести лише пряме втручання президента США Джо Байдена. Очільник Штатів міг би запевнити Сеул, що його країна запропонує підтримку перед обличчям будь-якої агресивної відповіді з боку КНР чи РФ.

"Ми говорили з Південною Кореєю про це, про доставлення зброї та боєприпасів. Але я не думаю, що це буде можливо без втручання США. Південна Корея боїться реакції Росії та Китаю", – висловився Моравецький.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про свої плани переконувати інші країни Європейського Союзу в необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами блоку. Тоді він говорив, зокрема, про Південну Корею та Ізраїль. Однак проти спільної закупівлі озброєння в третіх країнах наразі виступає Франція.