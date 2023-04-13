Сеул боится реакции Китая и РФ. Моравецкий рассказал, что нужно для поставок южнокорейских снарядов Украине

Южная Корея имеет огромные запасы артиллерийских снарядов и может помочь Украине, однако боится реакции России и Китая. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью The New York Times.

Как отмечают журналисты, в утечке разведывательных документов говорится, что Польша могла сыграть роль в передаче артиллерийских снарядов из Южной Кореи в Украину. Однако южнокорейские чиновники не желали предоставлять боеприпасы из-за обеспокоенности тем, что это может нарушить правила их страны по оказанию летальной помощи странам в состоянии войны.

В свою очередь Моравецкий сказал, что южнокорейские снаряды могут иметь решающее значение в военной помощи Украине, ведь у россиян гораздо больше артиллерийских систем и боеприпасов.

Однако к соглашению о поставках, по его словам, может привести только прямое вмешательство президента США Джо Байдена. Глава Штатов мог бы заверить Сеул, что его страна предложит поддержку перед лицом любого агрессивного ответа КНР или РФ.

"Мы говорили с Южной Кореей об этом, о доставке оружия и боеприпасов. Но я не думаю, что это будет возможно без вмешательства США. Южная Корея боится реакции России и Китая", – сказал Моравецкий.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своих планах убеждать другие страны Европейского Союза в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами блока. Тогда он говорил, в частности, о Южной Корее и Израиле. Однако против совместной закупки вооружения в третьих странах выступает Франция.