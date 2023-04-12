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"Перевернем каждый камень": в Пентагоне обещают найти источник утечки секретных документов
США будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден источник. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает The Guardian.
"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", – высказался Остин.
Как отмечают журналисты, в настоящее время следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа могла иметь возможность и мотивацию обнародовать отчеты разведки. Эти утечки могут стать самым разрушительным обнародованием правительственной информации США с момента публикации тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2013 году.
"Часть наиболее конфиденциальной информации якобы касается военного потенциала и недостатков Украины, а в одном документе упоминается небольшое количество западных сил специального назначения в стране", – пишет The Guardian.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее The New York Times сообщила, что в сеть были слиты засекреченные западные военные документы по войне в Украине. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В Офисе президента Украины и украинской разведке заявляли, что эта информация является фейком России.
В свою очередь Министерство юстиции США начало расследование утечки секретных документов. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.