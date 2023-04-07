"Это фотошоп": у Зеленского отреагировали на слив в сеть секретных документов США

В Офисе президента считают, что попавшие в интернет материалы США об украинском контрнаступлении являются подделкой России.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"После распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберецких приключений", "трехдневных планов" и других провалов – это фотошоп и "виртуальные псевдосливы", - написал он.

Подоляк отметил, что подделка – это попытка сорвать украинское контрнаступление, но настоящие планы россияне в скором времени увидят на поле боя.

Ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. Аналитики говорят, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их оригинальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских военных. Эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.