ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

"Чистый блеф". Секретарь СНБО отреагировал на заявления России о передаче Беларуси "Искандеров"

"Чистый блеф". Секретарь СНБО отреагировал на заявления России о передаче Беларуси "Искандеров"
Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы передаче Беларуси комплексов "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды, являются блефом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Укринформ".

"Что касается ядерного оружия – чистый блеф российской федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров", - отметил он.

По его словам, в России хотят выйти на переговоры и "делают все возможное и невозможное" для этого, прибегая в том числе и к ядерному шантажу.

"Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны РФ "Искандер-М", я могу сказать, что они будут и дальше пробовать нагнетать эту ситуацию", - подчеркнул Данилов.

Напомним, Шойгу 4 апреля заявил, что Россия якобы передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный наносить тактические ядерные удары.

О планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.

Автор:
Нина Комащенко