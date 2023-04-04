"Чистый блеф". Секретарь СНБО отреагировал на заявления России о передаче Беларуси "Искандеров"

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы передаче Беларуси комплексов "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды, являются блефом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Укринформ".

"Что касается ядерного оружия – чистый блеф российской федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров", - отметил он.

По его словам, в России хотят выйти на переговоры и "делают все возможное и невозможное" для этого, прибегая в том числе и к ядерному шантажу.

"Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны РФ "Искандер-М", я могу сказать, что они будут и дальше пробовать нагнетать эту ситуацию", - подчеркнул Данилов.

Напомним, Шойгу 4 апреля заявил, что Россия якобы передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный наносить тактические ядерные удары.

О планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.