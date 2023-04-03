Россия до сих пор запугивает ядерным оружием в Беларуси

Россия переместит тактическое ядерное оружие вплотную к западным границам Беларуси, разместив его на пороге НАТО, заявил 2 апреля российский посол в Минске Борис Грызлов.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что это приведет к дальнейшей эскалации противостояния Москвы с Западом.

"(Оружие) будет перемещено к западной границе нашего союзного государства и увеличит возможности обеспечения безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", – заявил Борис Грызлов в интервью белорусскому государственному телевидению.

Грызлов не уточнил, где будет размещено оружие, но подтвердил, что хранилище будет завершено, как и приказал Владимир Путин, до 1 июля, а затем перемещено на запад Беларуси.

Напомним, заместитель генсека ООН Идзумы Накамицу считает, что сегодня риск применения ядерного оружия выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен деескалировать напряженность, считает.

О планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта