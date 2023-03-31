Лукашенко уже не решает. Зеленский снова отреагировал на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

Решение президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси связано с его попытками показать Китаю хоть какую-нибудь субъектность страны-агрессора. Тем временем самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко уже полностью утратил способность принимать решения касательно вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Украинская правда".

По его словам, сигнал о размещении ядерного оружия в Беларуси говорит о неудачной встрече Путина с главой КНР Си Цзиньпином. Поэтому российский диктатор пытается показывать какие-либо политические шаги или победы.

"Но он на поле боя не смог это сделать и даже о том, что они начали такую кровавую войну, совершенно понятно, чем она уже закончится. Вопрос в том, что он просто не жалеет наших людей и убивает их, но он и не считает своих людей. Но это дела Российской Федерации", – высказался президент.

При этом Зеленский прокомментировал и позицию Лукашенко в этой ситуации.

"И последнее – это полностью утрата какой-либо субъектности и президента Беларуси. Он, я думаю, уже не решает, какое оружие находится на его территории", – отметил он.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта. Он отметил, что строительство хранилища завершится 1 июля.

При этом диктатор сказал, что о необходимости такого шага давно говорил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. А поводом к размещению, по словам Путина, послужили намерения Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси связаны с тем, что Путин не получил надлежащих гарантий от Китая.

Глава КНР Си Цзиньпин встречался с Путиным 20 марта в Москве.