Лукашенко вже не вирішує. Зеленський знову відреагував на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Рішення президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі повʼязане з його спробами показати Китаю хоч якусь суб’єктність країни-агресорки. Тим часом самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко вже повністю втратив здатність приймати рішення щодо озброєння. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Українська правда".

За його словами, сигнал про розміщення ядерної зброї в Білорусі говорить про невдалу зустріч Путіна з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Тому російський диктатор намагається показувати якісь політичні кроки або перемоги.

"Але він на полі бою не зміг це зробити і навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться. Питання в тому, що він просто не жаліє наших людей і вбиває їх, але він і не рахує своїх людей. Але це справи Російської Федерації", – висловився президент.

При цьому Зеленський прокоментував і позицію Лукашенка в цій ситуації.

"І останнє – це повністю втрата будь-якої суб’єктності і президента Білорусі. Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", – зазначив він.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня. Він зазначив, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

При цьому диктатор сказав, що про необхідність такого кроку давно говорив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. А приводом для розміщення, за словами Путіна, послужили наміри Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі повʼязані з тим, що Путін не отримав належних гарантій від Китаю.

Очільник КНР Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним 20 березня в Москві.