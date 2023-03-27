Китай відреагував на погрози Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

Китай проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі,та вважає, що слід знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.

Про це повідомляє державне інформаційне агенство "Соху".

Зазначається, що у Міністерстві зовнішніх справ Китаю заявили, що Пекін не схвалює таке рішення Москви.

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", - підкреслили у МЗС Китаю.

Також Пекін укотре закликав до перемовин для "врегулювання української кризи".

Слід підкреслити, що як наголошували російські пропагандистські ЗМІ, після дводенних переговорів в Москві з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним, глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що він виступає категорично проти застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Через плани РФ Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Дипвідомство назвало наміри країни-агресорки "черговим провокативним кроком злочинного Путінського режиму".