Розміщення ядерної зброї в Білорусі. МЗС України вимагає скликати Радбез ООН

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН через плани Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це йдеться в заяві дипвідомства.

У МЗС зазначили, що відповідні наміри РФ – це "черговий провокативний крок злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки в цілому".

У звʼязку з цим міністерство також просить держави G7 та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі в разі розміщення там ядерної зброї.

При цьому білоруське суспільство закликають не допустити реалізації злочинних намірів Росії, адже розміщення ядерної зброї ще більше перетворить Білорусь на заручницю Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього.

"Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації", – резюмували в дипвідомстві.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня. Він зазначив, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

При цьому диктатор сказав, що приводом для такого кроку послужила нещодавня новина про наміри Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.