Размещение ядерного оружия в Беларуси. МИД Украины требует созвать Совбез ООН

Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за планов России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

В МИД отметили, что соответствующие намерения РФ – это "очередной провокационный шаг преступного путинского режима, который подрывает принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом".

В связи с этим министерство также просит государства G7 и Европейского Союза предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси в случае размещения там ядерного оружия.

При этом белорусское общество призывают не допустить реализации преступных намерений России, ведь размещение ядерного оружия еще больше превратит Беларусь в заложницу Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего.

"Россия в очередной раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средством сдерживания и предупреждения войны, а не инструментом угроз и запугивания. Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации", – резюмировали в дипведомстве.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта. Он отметил, что строительство хранилища завершится 1 июля.

При этом диктатор сказал, что поводом для такого шага послужила недавняя новость о намерениях Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.