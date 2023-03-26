Европа в опасности, пока Путин владеет ядерным оружием — ICAN

В Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN) осудили заявление лидера РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси, отметив, что Европа не будет в безопасности, пока глава страны-агрессора владеет оружием массового поражения.

Об этом сообщило издание The Guardian.

"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия ядерного обмена НАТО", – сказал в заявлении временный исполнительный директор ICAN Даниэль Хогста.

Он считает, что Путин использует попытки других стран продолжать рассматривать ядерное оружие не как глобальную проблему. Хогста объясняет, что за счет такой политики лидер страны-агрессора прикрывает свои заявления и действия по ядерному оружию.

В то же время в Пентагоне не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ.

"Мы знаем о заявлениях России и будем продолжать следить за ситуацией. У нас нет никаких причин изменять порядок работы наших стратегических ядерных сил и мы не видим признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", — заявили в Пентагоне, передает CNN.

Напомним, недавно западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что в мире начал уменьшаться контроль за ядерным оружием. Эксперты обеспокоены тем, что это может привести к новой гонке ядерных вооружений.

К такому выводу пришли, в частности, и после заявления Путина о том, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Но впоследствии в США уточнили, что РФ не может приостановить свое участие в СНВ, поэтому она никоим образом не освобождается от взятых на себя обязательств.

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