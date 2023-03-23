Война в Украине может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений

Из-за войны в Украине в мире начал уменьшаться контроль за ядерным оружием. Политика, десятилетиями сдерживавшая мировые запасы ядерных боеголовок, начала давать трещину. Эксперты обеспокоены тем, что это может привести к новой гонке ядерных вооружений.

Использование Россией ракет, способных нести ядерное оружие, для доставки обычных боеголовок в Украину осложнило любые предстоящие переговоры по контролю над вооружениями, сообщает The Wall Street Journal.

Беспокойство усиливается и на фоне того, что Иран недавно начал производить обогащенный уран, почти оружейного уровня, а переговоры между США и Северной Кореей по расширению оружейной программы Пхеньяна зашли в тупик.

Россия заявила, что приостанавливает действие Договора о контроле над ядерным вооружением, а ухудшение отношений между РФ и США ставит под сомнение любые предстоящие переговоры по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Однако в США отметили, что Россия не может приостановить свое участие в СНВ, поэтому она никак не освобождается от взятых на себя обязательств.

Издание отмечает, что среди союзников США в Южной Корее и других странах ведутся разговоры о необходимости пересмотреть свою политику по поводу неядерного оружия в современную более нестабильную эпоху. Растущий ядерный арсенал Китая также свободен от каких-либо ограничений, а Пекин не проявляет никакого интереса к переговорам по контролю.

В 2002 году США вышли из Договора о противоракетной обороне, заявив, что в нем нет нужды. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — еще одно соглашение, ограничивающее классы баллистических ракет, — развалилось в 2019 году.

Россия усложнила любые предстоящие усилия по контролю над вооружениями, основанные на дифференциации между различными типами ракет и пусковыми платформами, перепрофилировав противокорабельные и надводные ракеты для использования по наземным украинским целям.

Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.