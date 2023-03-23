Війна в Україні може спровокувати нову гонку ядерних озброєнь

Через війну в Україні у світі почав зменшуватися контроль за ядерною зброєю. Політика, яка десяиліттями стримувала світові запаси ядерних боєголовок, почала давати тріщину. Експерти занепокоєні, що це може призвести до нової гонки ядерних озброєнь.

Використання Росією ракет, здатних нести ядерну зброю, для доставки звичайних боєголовок в Україну ускладнило будь-які майбутні переговори щодо контролю над озброєннями, повідомляє The Wall Street Journal.

Занепокоєння посилюється і на тлі того, що Іран нещодавно почав виробляти збагачений уран, майже збройового рівня, а переговори між США та Північною Кореєю щодо розширення збройової програми Пхеньяна зайшли в глухий кут.

Росія заяявила, що призупиняє дію Договору про контроль над ядерим озброєнням, а погіршення відносин між РФ та США ставить під сумнів будь-які майбутні переговори щодо нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Проте, у США зазначили, що Росія не може призупинити свою участь у СНО, тому вона жодним чином не звільняється від узятих на себе зобов’язань.

Видання зазначає, що серед союзників США в Південній Кореї та інших країнах ведуться розмови про необхідність переглянути свою політику щодо неядерної зброї в сучасну більш нестабільну епоху. Зростаючий ядерний арсенал Китаю також вільний від будь-яких обмежень, а Пекін не виявляє жодного інтересу до переговорів щодо контролю.

У 2002 році США вийшли з Договору про протиракетну оборону, заявивши, що в ньому немає потреби. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності — ще одна угода, яка обмежує класи балістичних ракет — розвалився у 2019.

Росія ускладнила будь-які майбутні зусилля з контролю над озброєннями, засновані на диференціації між різними типами ракет і пусковими платформами, перепрофілювавши протикорабельні та надводні ракети для використання їх по наземним українським цілям.

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 21 лютого заявив, що Росія в односторонньому порядку призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.