РФ та Іран могли таємно домовитись щодо повернення збагаченого урану, – Fox News

Президент РФ Володимир Путін міг погодитися на повернення Тегерану збагаченого урану, який було вивезено з Ірану в рамках ядерної угоди 2015 року. Про це повідомляє Fox News із посиланням на розвідувальні джерела.

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Умови домовленості нібито передбачають, що в разі офіційної відмови США від ядерної угоди Росія "якомога швидше" поверне Ірану збагачений уран.

Як пише Fox News, Тегеран скористався нагодою, коли Москві потрібні були безпілотники для війни проти Україні, і зажадав гарантії, яка дозволила б "швидко відновити свої запаси урану до тієї кількості і рівня збагачення, які підтримувались до відновлення іранської ядерної угоди". Путін відвідував Іран у липні 2022 року.

Речник представництва Ірану при ООН Моджтаба Бабаей прямо не прокоментував цю інформацію, але наголосив, що Тегеран "не планує створювати ядерну зброю, оскільки його військова доктрина забороняє використання зброї масового знищення в будь-якій формі".

У Державному департаменті США відмовились від коментарів, однак зазначили, що "в будь-якому випадку "іранська ядерна угода не стоїть на порядку денному вже кілька місяців".

Нагадаємо, що у 2015 році між Іраном, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Китаєм та Росією була підписана ядерна угода, яка передбачала відмову Тегерана від спроб створити ядерну зброю в обмін на зняття західних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерної угоди з Іраном, заявивши про її неефективність, та відновив санкції.

У лютому 2021 року президент США Джо Байден заявляв, що Вашингтон готовий повернутися до домовленостей.

Однак у грудні 2022 видання Axios звернуло увагу, що місяцем раніше Байден на відео сказав, що ядерна угода з Іраном "мертва", але Вашингтон не буде офіційно про це оголошувати.