РФ и Иран могли тайно договориться о возвращении обогащенного урана, - Fox News

Президент РФ Владимир Путин мог согласиться на возвращение Тегерану обогащенного урана, который был вывезен из Ирана в рамках ядерного соглашения 2015 года. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на разведывательные источники.

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Условия договоренности якобы предусматривают, что в случае официального отказа США от ядерного соглашения Россия "как можно скорее" вернет Ирану обогащенный уран.

Как пишет Fox News, Тегеран воспользовался случаем, когда Москве нужны были беспилотники для войны против Украины, и потребовал гарантии, которая позволила бы "быстро восстановить свои запасы урана до количества и уровня обогащения, которые поддерживались до возобновления иранского ядерного соглашения". Путин посещал Иран в июле 2022 года.

Представитель представительства Ирана при ООН Моджтаба Бабаэй прямо не прокомментировал эту информацию, но подчеркнул, что Тегеран "не планирует создавать ядерное оружие, поскольку его военная доктрина запрещает использование оружия массового уничтожения в какой-либо форме".

В Государственном департаменте США отказались от комментариев, однако отметили, что "в любом случае "иранское ядерное соглашение не стоит в повестке дня уже несколько месяцев".

Напомним, что в 2015 году между Ираном, США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией было подписано ядерное соглашение, предусматривавшее отказ Тегерана от попыток создать ядерное оружие в обмен на снятие западных санкций.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном, заявив о его неэффективности, и возобновил санкции.

В феврале 2021 года президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон готов вернуться к договоренностям.

Однако в декабре 2022 издание Axios обратило внимание, что месяцем ранее Байден на видео сказал, что ядерное соглашение с Ираном "мертво", но Вашингтон не будет официально об этом объявлять.