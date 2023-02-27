РФ хочет помочь Ирану с ракетной программой в обмен на беспилотники и другое оружие, – директор ЦРУ

Россия предложила помощь Ирану в ракетной программе и может предоставить ему истребители в обмен на поставки вооружения. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS.

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"Мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни вооруженных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинцам и украинской гражданской инфраструктуре. Мы знаем, что они также обеспечили боеприпасы для артиллерии и танков. И мы также видим признаки того, что Россия предлагает помочь иранцам в их ракетной программе, а также, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителей Ирану", — сказал Бернс.

Бернс считает, что альянс между этими странами становится все более опасным. Это создает риски не только для народа Украины, но и партнеров США на Ближнем Востоке.

Также директор ЦРУ отметил, что президент РФ Владимир Путин "слишком уверен" в своей способности победить Украину. Он описал свой разговор с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который состоялся в ноябре 2022 года, назвав его "достаточно печальным".

"Моей целью было не говорить о переговорах. Это то, что украинцам придется обсудить с россиянами, когда они сочтут нужным. Я пытался четко объяснить Нарышкину и через него — президенту Путину: серьезные последствия, если Россия когда-нибудь решит применить любое ядерное оружие. И я думаю, что Нарышкин понял серьезность этого вопроса, и я думаю, что президент Путин тоже это понял", — высказался Бернс.

Напомним, самой главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранского оружия в РФ.

В ноябре министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян впервые признал поставки дронов России, но заявил, что это было якобы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.

В том же месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что стране-агрессору не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.