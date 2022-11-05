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В Ірані вперше офіційно визнали, що постачали Росії свої дрони
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав постачання дронів Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях.
Про це пише іранське інформаційне агентство IRNA.
"Щодо безпілотників, це правда, і ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в України", - цитує агентство міністра.
За його словами, Іран попросив у міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські безпілотники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Якщо з'ясується, що Росія використала іранські безпілотники у війні в Україні, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні – припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців до своїх домівок. Іран на рівні президента і міністра закордонних справ доклав багато зусиль щодо цього", - запевнив міністр.
При цьому, він наполягає, що повідомлення про постачання Росії ракет не відповідають дійсності.
Крім того, міністр повідомив, що іранська делегація пропонувала Україні провести переговори в одній з європейських країн, але українська делегація не приїхала "через тиск США та Німеччини".
Нагадаємо, Іран одна з небагатьох країн, котрі постачають Росії озброєння для війни з Україною. Так в ході деокупації Харківщини ЗСУ збили іранський безпілотник.
Через це відносини України та Ірану досить напружені. В кінці вересня МЗС України позбавило акредитації іранського посла.
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.
Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні.