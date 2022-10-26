Ізраїль має докази використання іранських дронів на території України

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог представить президенту США Джо Байдену розвідувальні дані, які доводять використання іранських дронів в Україні.

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Про це повідомляє видання Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські фахівці вивчили дрони "Герань-2", які РФ використовує в Україні і дійшли висновку, що вони ідентичні з іранськими дронами "Shahed-136".

Ізраїльські служби безпеки стверджують, що "незважаючи на заперечення Іраном і спроби приховати їхнє іранське походження, додаючи російські написи", очевидно, що частини дронів "ідентичні" іранським.

Фотодокази показують, що дрони в Україні мають багато однакових характеристик, включаючи структуру, розміри та нумерацію.

Докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який прибув до Вашингтона, надасть офіційним особам США.

"Іран ще раз доводить, що йому не можна довіряти, і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання та ненависть, Іран є. Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство має засвоїти урок зараз і в майбутньому", — сказав Герцог.

Повідомляється, що президент Ізраїлю зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який сказав, що іранські безпілотники спричиняють "жахливі" наслідки в Україні.

"Надання Іраном безпілотників Росії для подальшої агресії проти України та українського народу демонструє жахливі результати на місцях в Україні, і ми сповнені рішучості цьому протистояти", — сказав Блінкен.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти нашій країні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які наразі Росія замовила у Ірану.

Як повідомлялося, Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для збиття іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які використовує країна-агресор Росія для атаки по українськии містам.