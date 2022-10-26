У Израиля есть доказательства использования иранских дронов на территории Украины

Президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие использование иранских дронов в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Отмечается, что израильские специалисты изучили дроны Герань-2, которые РФ использует в Украине и пришли к выводу, что они идентичны с иранскими дронами Shahed-136.

Израильские службы безопасности утверждают, что "несмотря на отрицание Ираном и попытки скрыть их иранское происхождение, добавляя русские надписи", очевидно, что части дронов идентичны иранским.

Фотодоказательства показывают, что дроны в Украине имеют множество одинаковых характеристик, включая структуру, размеры и нумерацию.

Доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине прибывший в Вашингтон президент Израиля Ицхак Герцог предоставит официальным лицам США.

"Иран еще раз доказывает, что ему нельзя доверять, и что в каждом регионе, где есть убийства, страдания и ненависть, есть Иран. Иранское оружие играет центральную роль в глобальной дестабилизации, и международное сообщество должно извлечь урок сейчас и в будущем", – сказал Герцог.

Сообщается, что президент Израиля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сказал, что иранские беспилотники влекут за собой "ужасные" последствия в Украине.

"Предоставление Ираном беспилотников России для дальнейшей агрессии против Украины и украинского народа демонстрирует ужасающие результаты, и мы полны решимости этому противостоять", - сказал Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль помочь нашей стране в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала сейчас у Ирана.

Как сообщалось, Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует страна-агрессор Россия для атаки по украинским городам.