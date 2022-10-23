Израиль уничтожил место сбора иранских беспилотников в Сирии - СМИ

Силы Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту в Димасе, который использовался для сбора иранских дронов.

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Об этом 23 октября сообщило сирийское издание SOHR со ссылкой на собственные источники.

Радар и взлетно-посадочная полоса также попали под огонь, о жертвах пока не сообщается. Какие именно беспилотники производили в Димасе, не уточняется.

Известно, что поток боеприпасов и запчастей для иранских БПЛА начал поступать в Димас в январе 2022 года. В последнее время Иран и поддерживаемые им боевики почти полностью контролировали военный аэропорт Димас.

Более того, члены Хезболлы проводили буровые операции в аэропорту и вокруг него для хранения стратегического оружия, привезенного Ираном в районе близ сирийско-ливанской границы. Источники Сирийской обсерватории сообщили, что прошедшие подготовку в Иране эксперты по "Сторожевым революции" Ирана и некоторые эксперты по ливанской Хезболле были замечены в аэропорту Димас.

Напомним, что у США есть доказательства того, что иранские войска физически размещены в оккупированном Крыму, поддерживая атаки российских беспилотников на инфраструктуру Украины и гражданское население.

Вашингтон обвинил Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне в Украине еще в июле, но тогда иранские власти отрицали это.

После того, как ВСУ ликвидировали первую БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно приняло решение лишить аккредитации посла Ирана.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.