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Иранские войска принимают участие в войне против Украины, — Белый дом
У Вашингтона есть доказательства того, что иранские войска физически размещены в оккупированном Крыму, поддерживая атаки российских беспилотников на инфраструктуру Украины и гражданское население.
Об этом 20 октября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает AP.
При этом комментируя численность иранских сил, он сказал, что в Крыму расположен "небольшой контингент".
"Информация, которая у нас есть, заключается в том, что иранцы разместили инструкторов и техническую поддержку в Крыму, но пилотирование осуществляют россияне", — сказал Кирби.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Официальные лица США считают, что Иран мог развернуть военный персонал для помощи россиянам частично из-за того, что военные РФ не были знакомы с беспилотниками иранского производства. Рассекреченные данные разведки США показали, что оккупанты столкнулись с техническими проблемами с иранскими беспилотниками вскоре после получения оружия в августе.
Напомним, накануне в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.
Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.