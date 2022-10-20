Іранські війська беруть участь у війні проти України, — Білий дім

Вашингтон має докази того, що іранські війська фізично розміщені в окупованому Криму, підтримуючи атаки російських безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення.

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Про це 20 жовтня повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає AP.

При цьому, коментуючи численність іранських сил, він сказав, що в Криму розташований "невеликий контингент".

"Інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що іранці розмістили інструкторів і технічну підтримку в Криму, але пілотування здійснюють росіяни", — сказав Кірбі.

Офіційні особи США вважають, що Іран міг розгорнути військовий персонал для допомоги росіянам частково через те, що військові РФ не були знайомі з безпілотниками іранського виробництва. Розсекречені дані розвідки США показали, що окупанти зіткнулися з технічними проблемами з іранськими безпілотниками незабаром після отримання зброї в серпні.

Нагадаємо, напередодні в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.