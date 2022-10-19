Рада закликала Кабмін розглянути розірвання дипвідносин з Іраном через його підтримку агресії РФ

Верховна Рада прийняла заяву про засудження підтримки Іраном збройної агресії Росії проти України, закликавши, зокрема, український уряд опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин з цією країною. За відповідний проєкт постанови №8133 проголосувало 303 депутати, при цьому жоден не голосував проти та не утримався.

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У заяві український парламент наголошує, що останні рішення Ірану щодо постачань зброї до РФ покладають на нього відповідальність за наслідки російської агресії та делалі більше руйнують відносини між Україною та Іраном.

Рада відзначає, що постачання Іраном зброї до РФ не сумісне з резолюцією Ради безпеки ООН №2231 від 2015 року, а також підривають зусилля щодо врегулювання іранського ядерного питання згідно із Спільним всеосяжним планом дій, схваленим зазначеною резолюцією.

Парламент закликав Іран негайно припинити постачання до РФ будь-яких озброєнь, що використовуються нею для вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та терактів проти України, а також закликав засудити агресію РФ проти України.

Крім того, депутати закликали міжнародне співтовариство вжити заходів для виявлення шляхів отримання Іраном доступу до західних чи будь-яких інших технологій, що використовувалися для створення дронів, з метою удосконалення санкційного режиму та недопущення подальшого створення Іраном озброєнь, в тому числі ракетного.

Також парламентарі наголошують, що Іран має понести відповідальність за руйнування та загибель людей в України, а втрати України мають бути відшкодовані.

Нардепи вимагають від Ірану продемонструвати відповідальність і готовність до змін у своїй політиці, одним з кроків чого могло б стати визнання відповідальності за збиття пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752 біля Тегерана в січні 2020 року, сприяння об'єктивному розслідуванню, притягнення винних до відповідальності та відшкодування жертвам у повному обсязі.

Кабінет міністрів вони закликали скасувати всі чинні договори з Іраном про лібералізацію візового режиму, а уряди й парламенти інших країн - відповідно, також переглянути умови поїздок до Ірану.

Окрім цього, депутати закликали Кабмін ініціювати введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб Ірану, причетних до постачання озброєнь до РФ, а також негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин з цією країною.

Вони також рекомендували президенту Володимиру Зеленському та Кабміну негайно розпочати переговори з Ізраїлем, США та Європейською комісією щодо ефективної протидії програмам виробництва Іраном зброї масового знищення.

Рада закликала міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів з метою недопущення продовження Іраном постачання озброєнь до Росії, зокрема шляхом введення санкцій, та сприяти зміцненню обороноздатності України, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". В свою чергу, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією війни в Україні зробило його співучасником злочину агресії, після чого відомство ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Президент Володимир Зеленський, як найвищий посадовець, відповідальний за зовнішню політику, наразі не коментував можливість розірвання дипвідносин з Іраном, заявивши лише, що наміри Росії закупити в Ірану додаткові ударні дрони-камікадзе та ракети класу "земля-земля" свідчать про її власну військово-політичну неспроможність.