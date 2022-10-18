Звернувшись по допомогу до Ірану, Кремль визнав військово-політичне банкрутство - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що наміри Росії закупити в Ірану додаткові ударні дрони-камікадзе та ракети класу "земля-земля" свідчать про її власну військово-політичну неспроможність. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети", - заявив глава держави.

На його думку, стратегічно це РФ усе одно нічим не допоможе, а лише додатково доведе світу, що Росія знаходиться "на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось".

"Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки", - впевнений Зеленський.

Натомість він похвалив роботу української протиповітряної оборони за збиття принаймні частини ракет та дронів, що намагалися вразити об'єкти енергосистеми 18 жовтня. Зокрема, президент висловив подяку 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох ракет "Калібр".

"Є хороші результати й в інших наших захисників неба. Відзначу сьогодні ще Херсонську зенітну ракетну бригаду за збиття російського штурмовика Су-25. Дякую і партнерам – усім, хто допомагає нам із протиповітряною та протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала себе німецька IRIS-T – це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу", - додав він.

В контексті ворожих ударів по об'єктах енергетики президент також закликав до дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії.

"Що свідомішим є наше побутове споживання електрики з 17-ї по 23-тю годину, то стабільнішою буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям і сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного й дуже потрібного результату", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", у тому числі по центру Києва напередодні та по ТЕЦ-6 на Троєщині у вівторок.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.