У Білому домі звинуватили Іран в брехні щодо постачання дронів-камікадзе Росії

У Білому домі заявили, що Іран бреше про те, що Росія не використовує іранські безпілотники підчас ударів по Україні.

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Про це пише Reuters.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр завила, що є докази використання Росією іранських безпілотників як проти військових, так і цивільних цілей в Україні. За даними США, Тегеран, схоже, розглядає можливість продавати більше такої зброї Москві.

"Ви всі також бачили повідомлення сьогодні вранці про те, що, схоже на удар іранського безпілотника в центрі Києва. Проте Іран продовжує брехати про це", - цитує речницю Reuters.

Нагадаємо, російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.

При цьому, у Ірані офіційно заперечили постачання Росії дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що 17 жовтня російська армія вдарила дроном Shahed-136 іранського виробництва по цистернах з соняшниковою олією в Миколаєві, що викликало розлиття цієї рідини по вулицях міста, а також зруйнувала історичний житловий будинок на вулиці Жилянській в центрі Києва, внаслідок чого загинуло принаймні четверо людей.

Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України. В міністерстві закликали іранську владу негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії.