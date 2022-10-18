В Белом доме обвинили Иран во лжи по поводу поставок дронов-камикадзе России

В Белом доме заявили, что Иран лжет о том, что Россия не использует иранские беспилотники во время ударов по Украине.

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Об этом пишет Reuters .

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что есть доказательства использования Россией иранских беспилотников как против военных, так и гражданских целей в Украине. По данным США, Тегеран, похоже, рассматривает возможность продавать больше такого оружия Москве.

"Вы все также видели сообщения сегодня утром о том, что, похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает лгать об этом", - цитирует пресс-секретарь Reuters .

Напомним, российская армия начала активно использовать иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.

Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины.

При этом в Иране официально отрицали поставки России дронов-камикадзе.

Напомним, что 17 октября российская армия ударила дроном Shahed-136 иранского производства по цистернам с подсолнечным маслом в Николаеве, что вызвало разлив этой жидкости по улицам города, а также разрушила исторический жилой дом на улице Жилянской в центре Киева, в результате чего погибли по меньшей мере .

Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины. В министерстве призвали иранские власти немедленно прекратить поставки любого оружия России.