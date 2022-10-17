Предоставление РФ оружия сделало Иран соучастником войны против Украины - МИД

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.

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Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Россия продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя именно боевые беспилотники иранского производства.

"Только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. здания двух дипломатических учреждений в Киеве", - говорится в нем.

В министерстве призвали иранские власти немедленно прекратить поставки любого оружия России, иначе Украина будет инициировать привлечение его руководства к ответственности.

"В противном случае Иран и его руководство будет нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - подчеркивается в заявлении.

Министр Дмитрий Кулеба в понедельник также обратился к министрам иностранных дел стран Европейского союза с призывом наложить санкции на Иран именно за поставку оружия в Россию.

"Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины", - объяснили также усиление своих призывов в МИД.

Там подчеркивают, что Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках реализации неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Между тем, как передает "Радио Свобода", у посольства Ирана в Киеве вечером в понедельник прошла акция протеста нескольких десятков человек, участники которой обвиняют эту страну в поддержке терроризма и убийстве украинцев и потребовали прекратить продажу России дронов-камикадзе Shahed-136.