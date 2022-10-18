Обратившись за помощью к Ирану, Кремль признал военно-политическое банкротство - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что намерения России закупить у Ирана дополнительные ударные дроны-камикадзе и ракеты класса "земля-земля" свидетельствуют о ее собственной военно-политической несостоятельности. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Мы должны помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты", – заявил глава государства.

По его мнению, стратегически это РФ все равно ничем не поможет, а лишь дополнительно докажет миру, что Россия находится "на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в число своих сообщников по террору еще кого-нибудь".

"Обязательно обеспечим соответствующую международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне благодаря иранским дронам у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты, новые иллюзии. Все это развалится, как и предыдущие их расчеты", - уверен Зеленский.

В то же время он похвалил работу украинской противовоздушной обороны за сбитие по крайней мере части ракет и дронов, пытавшихся поразить объекты энергосистемы 18 октября. В частности, президент выразил благодарность 138-й Днепровской зенитной ракетной бригаде за сбитие четырех ракет "Калибр".

"Есть хорошие результаты и у других наших защитников неба. Отмечу сегодня еще Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбитие российского штурмовика Су-25. Спасибо и партнерам – всем, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной. Например, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T – это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще большую защиту украинскому небу", - добавил он.

В контексте вражеских ударов по объектам энергетики президент также призвал к очень сознательному потреблению электричества и ограничению использования в пиковые часы техники, потребляющей много энергии.

"Чем сознательнее наше бытовое потребление электричества с 17 по 23 часа, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто придерживается этого простого правила для пиковых часов, помогает всей стране. Пожалуйста, объясняйте это родственникам, друзьям и соседям, чтобы направить наше национальное единение к общему и очень нужному результату", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе по центру Киева накануне и по ТЭЦ-6 на Троещине во вторник.

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной