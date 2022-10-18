Иранские власти подтверждают договоренность поставить РФ ракеты "земля-земля" и новые ударные дроны - СМИ

Иранские власти подтверждают, что действительно пообещали предоставить России ракеты класса "земля-земля", а также большое количество ударных беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

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Сообщается, что договоренность была достигнута 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных представителя Корпуса стражей исламской революции и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров о поставках оружия.

"Россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar", — цитирует агентство одного из иранских дипломатов, которого проинформировали о поездке.

При этом дипломат отверг утверждения представителей стран Запада о том, что такие поставки нарушают резолюцию Совета безопасности ООН от 2015 года, которой была одобрена "ядерная сделка" с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, которая ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций против него.

"Где они используются - это не вопрос продавца. Мы не занимаем чью-либо сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", - заявил он.

В свою очередь, один из иранских чиновников в силовых структурах сообщил, что россияне хотели купить у его страны сотни ракет, даже средней дальности, и иранская сторона ответила, что в ближайшее время может поставить лишь пару сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh-110 класса "земля-земля". По его словам, "скоро, очень скоро они будут отправлены двумя-тремя партиями".

При этом, как отмечает Reuters со ссылкой на трех иранских чиновников, в сентябре Тегеран отклонил просьбу президента РФ Владимира Путина о поставке иранских современных ударных беспилотников дальнего действия Arash-2. На вопрос о причине отказа один из них назвал несколько таковых, в том числе "некоторые технические проблемы".

"Кроме того, командиры КСИР были обеспокоены тем, что, если Россия использует этот беспилотник Arash-2 в Украине, американцы могут получить доступ к нашим технологиям", - указал он.

Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе по центру Киева накануне. Официально же Иран отрицает поставку беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной.