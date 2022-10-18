Іранська влада підтверджує домовленість поставити РФ ракети "земля-земля" та нові ударні дрони - ЗМІ

Іранська влада підтверджує, що дійсно пообіцяла надати Росії ракети класу "земля-земля", а також велику кількість ударних безпілотників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох іранських високопосадовців і двох іранських дипломатів.

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Повідомляється, що домовленості було досягнуто 6 жовтня, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопоставлені представники Корпусу вартових ісламської революції та представник Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів про постачання зброї.

"Росіяни запросили додаткові безпілотники та іранські балістичні ракети з підвищеною точністю, зокрема, ракети сімейства Fateh і Zolfaghar", — цитує агентство одного з іранських дипломатів, якого проінформували про поїздку.

При цьому дипломат відкинув твердження представників країн Заходу про те, що такі поставки порушують резолюцію Ради безпеки ООН від 2015 року, якою було схвалено "ядерну угоду" зі США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією та Німеччиною, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на ослаблення міжнародних санкцій проти нього.

"Де вони використовуються - це не питання продавця. Ми не займаємо чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом", - заявив він.

У свою чергу один з іранських чиновників у силових структурах повідомив, що росіяни хотіли купити у його країни сотні ракет, навіть середньої дальності, і іранська сторона відповіла, що найближчим часом може поставити лише пару сотень ракет ближньої дії Zolfaghar і Fateh 110 класу "земля-земля”. За його словами, "скоро, дуже скоро вони будуть відправлені двома-трьома партіями".

При цьому, як зазначає Reuters із посиланням на трьох іранських чиновників, у вересні Тегеран відхилив прохання президента РФ Володимира Путіна про постачання іранських сучасних ударних безпілотників дальньої дії Arash-2. На питання про причину відмови один із них назвав кілька таких, зокрема "деякі технічні проблеми".

"Крім того, командири КВІР були стурбовані тим, що якщо Росія використовує цей безпілотник Arash-2 в Україні, американці можуть отримати доступ до наших технологій", - зазначив він.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", у тому числі по центру Києва напередодні. Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.