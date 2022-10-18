МИД Украины инициировал расторжение дипломатических отношений с Ираном, — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок страной оружия России. Об этом 18 октября сообщил глава МИД Украины.

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"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок по Ирану оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", – сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что Киев никогда не хотел занять антииранскую позицию и всегда пытался налаживать дипломатические связи. Но действия иранских властей не оставляют украинской стороне другого выбора.

"После того, как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – подчеркнул глава МИД Украины.

Накануне в МИД заявили, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне в Украине еще в июле, но тогда иранские власти отрицали это.

После того, как ВСУ ликвидировали первую БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно принял решение лишить аккредитации посла Ирана.

При этом Тегеран продолжал настаивать, что якобы "страна не передавала БПЛА России". При этом украинские специалисты передали образцы всех сбитых дронов Shahed-136, чтобы они разработали эффективную систему противодействия им, что подтверждает передачу Ираном оружия РФ.