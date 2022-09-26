В Украине разрабатывают систему противодействия иранским дронам

Украинским специалистам передали образцы всех сбитых иранских дронов Shahed-136, чтобы они разработали эффективную систему противодействия им. Об этом 26 сентября в эфире национального телемарафона сказала руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

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"Это достаточно новое оружие, с которым мы столкнулись, поэтому все образцы, которые мы сумели извлечь, изучаются специалистами, нарабатывается самая эффективная система противодействия им. В частности, есть у нас примеры достаточно результативного сбивания этих дронов. Есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и стрелковым оружием, это также используется достаточно мощно", - резюмировала Гуменюк.

Она обратилась к жителям населенных пунктов, где происходят боевые действия, отметив, что в случае звука, похожего на бензопилу или мотороллер, нужно переходить в укрытие. Именно такие звуки издают Shahed-136.

Также в понедельник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применение врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам , сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне в Украине, но тогда иранские власти отрицали это.

Впоследствии во время деоккупации Харьковщины украинские военные сбили БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска. Как следствие, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

МИД оперативно принял решение лишить аккредитации посла Ирана.