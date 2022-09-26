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В Україні розробляють систему протидії іранським дронам
Українським фахівцям передали зразки усіх збитих іранських дронів Shahed-136, аби вони розробили ефективну систему протидії їм. Про це 26 вересня в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм. Зокрема, є у нас приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно", — резюмувала Гуменюк.
Вона звернулася до жителів населених пунктів, де відбуваються бойові дії, у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер, переходити в укриття. Саме такі звуки видають Shahed-136.
Також в понеділок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам, повідомила пресслужба Офісу Президента.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раншіе Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, але тоді іранська влада заперечувала це.
Згодом, під час деокупації Харківщини українські військові збили БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська. Як наслідок Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.
МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.