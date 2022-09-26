В Україні розробляють систему протидії іранським дронам

Українським фахівцям передали зразки усіх збитих іранських дронів Shahed-136, аби вони розробили ефективну систему протидії їм. Про це 26 вересня в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм. Зокрема, є у нас приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно", — резюмувала Гуменюк.

Вона звернулася до жителів населених пунктів, де відбуваються бойові дії, у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер, переходити в укриття. Саме такі звуки видають Shahed-136.

Також в понеділок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам , повідомила пресслужба Офісу Президента.

Раншіе Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, але тоді іранська влада заперечувала це.

Згодом, під час деокупації Харківщини українські військові збили БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська. Як наслідок Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.

МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.