Україна позбавила акредитації посла Ірану, — МЗС

Міністерство закордонних справ ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

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Про це 23 вересня повідомила пресслужба МЗС.

Попри те що керівництво Ірану неодноразово публічно заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України, зібрані на полі бою зразки підтвердили, що Росія застосовує в Україні озброєння іранського виробництва.

У зв'язку з цим ввечері 23 вересня Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.

Через декілька годин посла Ірану викликали до МЗС. Йому заявили, що постачання озброєння Росії для його подальшого використанн проти України суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану. У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві", - - повідомили в МЗС.

Раншіе Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, але тоді іранська влада заперечувала це.

На тлі таких заяв президент РФ Володимир Путін відвідав Іран, при цьому в Кремлі стверджували, що російський лідер не обговорював з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.

Згодом, під час деокупації Харківщини українські військові збили БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська.