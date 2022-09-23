Украина лишила аккредитации посла Ирана, — МИД

Министерство иностранных дел приняло решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

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Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба МИД.

Несмотря на то, что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, собранные на поле боя образцы подтвердили, что Россия применяет в Украине вооружение иранского производства.

В этой связи вечером 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

Через несколько часов посла Ирана вызвали в МИД. Ему заявили, что поставка вооружения России для его дальнейшего использования против Украины противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана. В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве ", – сообщили в МИД.

Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне против Украины, но тогда иранские власти отрицали это.

На фоне подобных заявлений президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле утверждали, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставки боевых беспилотников.

Впоследствии во время деоккупации Харьковщины украинские военные сбили БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска.