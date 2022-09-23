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Украина лишила аккредитации посла Ирана, — МИД
Министерство иностранных дел приняло решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба МИД.
Несмотря на то, что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, собранные на поле боя образцы подтвердили, что Россия применяет в Украине вооружение иранского производства.
В этой связи вечером 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Через несколько часов посла Ирана вызвали в МИД. Ему заявили, что поставка вооружения России для его дальнейшего использования против Украины противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана. В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве ", – сообщили в МИД.
Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне против Украины, но тогда иранские власти отрицали это.
На фоне подобных заявлений президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле утверждали, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставки боевых беспилотников.
Впоследствии во время деоккупации Харьковщины украинские военные сбили БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска.