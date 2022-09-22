Северная Корея заявляет, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в РФ

Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию и не планирует этого делать, в то же время предупредив Соединенные Штаты "держать язык за зубами" и прекратить распространять слухи, направленные на дескридитацию "имиджа страны".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

"Недавно США и другие вражеские силы говорили о "нарушении резолюции" Совета безопасности ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - цитирует агентство заявление чиновника Министерства национальной обороны страны, не называя имени должностного лица.

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель ранее заявил, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов в Северной Корее для использования в Украине".

Назвав это "потенциальной закупкой", представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби позже уточнил, что "нет никаких признаков того, что закупка была завершена, и, конечно, никаких признаков того, что это оружие используется РФ против Украины".

Соединенные Штаты также обвиняют Иран в поставках беспилотников России для использования в войне в Украине, что Тегеран также отрицает. Россия также отрицала обвинения и потребовала от США предоставить доказательства. А уже во время деоккупации Харьковской области украинские военные сбили БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска.

Reuters напоминает, что в августе президент России Владимир Путин сказал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ину, что две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения", в письме, присланном ко дню освобождения Кореи.

Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность" между двумя странами вышли на новый уровень на фоне их совместных усилий, чтобы сорвать угрозы и провокации со стороны "вражеских военных сил".

"Украина, противостоящая российскому вторжению, которое Москва описывает как "специальную военную операцию", разорвала отношения с Пхеньяном после того, как в июле страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские "народные республики" на востоке Украины", - пишет Reuters.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на разведку США сообщило, что страна-агрессор РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов и сейчас вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.