В ООН обговорять передачу іранських безпілотників Росії

Сполучені Штати, Великобританія та Франція планують обговорити ймовірні поставки зброї Іраном Росії на закритому засіданні Ради Безпеки ООН, після того, як Київ звинуватив Москву у використанні безпілотників іранського виробництва. проти цивільних цілей.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників іранського походження, які Росія використовувала для нападу на українські цілі в порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Видання нагадує, що в понеділок Росія запустила десятки дронів-камікадзе або безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на Україну, вразивши енергетичну інфраструктуру та вбивши п’ятьох людей у ​​столиці Києві.

Україна стверджує, що це ударні безпілотники Shahed-136 іранського виробництва – боєприпаси, що пересуваються, летять до цілі, а потім різко падають із швидкістю та детонують при зіткненні.

"Ми хотіли б запросити експертів ООН відвідати Україну якнайшвидше для дослідження вилучених БПЛА іранського походження, щоб сприяти виконанню резолюції Ради Безпеки ООН 2231", — йдеться в листі посла України в ООН, яке надіслали членам Ради.

У листі йдеться, що наприкінці серпня безпілотники серій Shahed і Mohajer були передані Росії. Україна та великі західні держави вважають це порушенням резолюції 2231, яка схвалила ядерну угоду з Іраном 2015 року.

"І БПЛА Mohajer, і Shahed відповідають передбаченим у резолюції параметрам, оскільки вони здатні досягати дальності, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів", — йдеться у документі.

Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві, а Вашингтон каже, що заперечення Ірану є брехнею.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", у тому числі по центру Києва напередодні та по ТЕЦ-6 на Троєщині у вівторок.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.