- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В ООН обсудят передачу иранских беспилотников России
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция планируют обсудить вероятные поставки оружия по Ирану России на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, после того, как Киев обвинил Москву в использовании беспилотников иранского производства против гражданских целей.
Об этом сообщает Reuters.
Украина пригласила экспертов ООН для проверки сбитых беспилотников иранского происхождения, которые Россия использовала для нападения на украинские цели в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.
Издание напоминает, что в понедельник Россия запустила десятки дронов-камикадзе или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украину, поразив энергетическую инфраструктуру и убив пятерых человек в столице Киеве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Украина утверждает, что это ударные беспилотники Shahed-136 иранского производства.
"Мы хотели бы пригласить экспертов ООН посетить Украину как можно быстрее для исследования изъятых БПЛА иранского происхождения, чтобы содействовать выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231", — говорится в письме посла Украины в ООН, которое направили членам Совета.
В письме говорится, что в конце августа беспилотники серий Shahed и Mohajer были переданы России. Украина и крупные западные государства считают это нарушением резолюции 2231, одобрившей ядерное соглашение с Ираном 2015 года.
"И БПЛА Mohajer, и Shahed соответствуют предусмотренным в резолюции параметрам, поскольку они способны достигать дальности, равной или превышающей 300 километров", - говорится в документе.
Тегеран отрицает поставки беспилотников Москве, а Вашингтон говорит, что отрицание Ирана является ложью.
Напомним, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе по центру Киева накануне и по ТЭЦ-6 на Троещине во вторник.
При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной.