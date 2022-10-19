Ізраїль заявив про готовність допомогти Україні із системою сповіщення про авіаудари

Єрусалим може взяти активно участь у створенні цивільної системи раннього попередження про авіаудари, подібної до тієї, що використовується в Ізраїлі. Про це повідомив очільник Міноборони Ізраїлю Бені Ганц, передає видання Times of Israel.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У рамках розширення допомоги та постачання рятувального обладнання після розмови з представниками України ми подали заявку на отримання даних, які дозволять нам допомогти у створенні та постачанні розумної системи оповіщення, як є в Ізраїлі, проти повітряних та інших загроз", — сказав Ганц.

За його словами, така система матиме переваги як у порятунку життів, так і в цільовому оповіщені про загрозу на відповідні території.

Ізраїльська система оповіщення про повітряні загрози використовує поєднання радарів і електрооптичних пристроїв для виявлення запусків (ракет), класифікації розміру та загрози, а також визначення на карті територій, які перебувають у небезпеці.

Громадяни отримують попередження через сирени, оповіщення на телефони та повідомлення по телевізору та радіо.

В той же час Ізраїль не надсилатиме зброю в Україну, в тому числі системи ППО, такі як "Залізний купол".

"Однак я хотів би підкреслити, що Ізраїль не передаватиме системи озброєнь Україні через низку оперативних міркувань. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в межах наших обмежень, як і робили досі", – підкреслив Ганц.

Відомо, що Ізраїль вагається надсилати зброю Україні, побоюючись, що це може вплинути на зв’язки з Росією, яка має значну військову присутність у Сирії.

Після того, як Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу "земля — земля" для війни проти України, Єрусалим все ж вирішив посилити свою підтримку Києву. Зокрема, ізраїльська розвідка передає українській стороні наявну інформацію щодо іранських безпілотників, які Росія почала використовувати на полі бою.