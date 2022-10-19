Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Ізраїль заявив про готовність допомогти Україні із системою сповіщення про авіаудари

Ізраїль заявив про готовність допомогти Україні із системою сповіщення про авіаудари

Єрусалим може взяти активно участь у створенні цивільної системи раннього попередження про авіаудари, подібної до тієї, що використовується в Ізраїлі. Про це повідомив очільник Міноборони Ізраїлю Бені Ганц, передає видання Times of Israel.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"У рамках розширення допомоги та постачання рятувального обладнання після розмови з представниками України ми подали заявку на отримання даних, які дозволять нам допомогти у створенні та постачанні розумної системи оповіщення, як є в Ізраїлі, проти повітряних та інших загроз", — сказав Ганц.

За його словами, така система матиме переваги як у порятунку життів, так і в цільовому оповіщені про загрозу на відповідні території.

Ізраїльська система оповіщення про повітряні загрози використовує поєднання радарів і електрооптичних пристроїв для виявлення запусків (ракет), класифікації розміру та загрози, а також визначення на карті територій, які перебувають у небезпеці.

Громадяни отримують попередження через сирени, оповіщення на телефони та повідомлення по телевізору та радіо.

В той же час Ізраїль не надсилатиме зброю в Україну, в тому числі системи ППО, такі як "Залізний купол".

"Однак я хотів би підкреслити, що Ізраїль не передаватиме системи озброєнь Україні через низку оперативних міркувань. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в межах наших обмежень, як і робили досі", – підкреслив Ганц.

Відомо, що Ізраїль вагається надсилати зброю Україні, побоюючись, що це може вплинути на зв’язки з Росією, яка має значну військову присутність у Сирії. 

Після того, як Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу "земля — земля" для війни проти України, Єрусалим все ж вирішив посилити свою підтримку Києву. Зокрема, ізраїльська розвідка передає українській стороні наявну інформацію щодо іранських безпілотників, які Росія почала використовувати на полі бою.

Автор:
Віта Молодан