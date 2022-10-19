Израиль заявил о готовности помочь Украине с системой оповещения об авиаударах

Иерусалим может активно участвовать в создании гражданской системы раннего предупреждения об авиаударах, подобной той, которая используется в Израиле. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, передает издание Times of Israel.

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"В рамках расширения помощи и поставки спасательного оборудования после разговора с представителями Украины мы подали заявку на получение данных, которые позволят нам помочь в создании и поставке разумной системы оповещения, как в Израиле, против воздушных и других угроз", — сказал Ганц.

По его словам, такая система будет иметь преимущества как в спасении жизней, так и в целевом уведомлении об угрозе соответствующих территорий.

Израильская система оповещения о воздушных угрозах использует сочетание радаров и электрооптических устройств для обнаружения запусков (ракет), классификации размера и угрозы, а также определения на карте находящихся в опасности территорий.

Граждане получают предупреждения через сирены, оповещения на телефоны и сообщения по телевизору и радио.

В то же время Израиль не будет посылать оружие в Украину, в том числе системы ПВО, такие как "Железный купол".

"Однако я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в пределах наших ограничений, как и делали до сих пор", – подчеркнул Ганц.

Известно, что Израиль затрудняется отправлять оружие Украине, опасаясь, что это может повлиять на связи с Россией, имеющей значительное военное присутствие в Сирии.

После того, как Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля - земля" для войны против Украины, Иерусалим все же решил усилить свою поддержку Киеву. В частности, израильская разведка передает украинской стороне имеющуюся информацию об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя.