Іран планує постачати Росії балістичні ракети

Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу "земля — земля" для війни проти України.

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Про це пише The Washington Times з посиланням на джерела у військовому відомстві США.

Видання зазначає, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу "земля-земля" для війни проти України.

Йдеться про ракети Fateh-110 і Zolfaghar, здатні вражати ціль на відстані 300 і 70 кілометрів відповідно.

За даними джерел видання, принципової домовленості про це було досягнуто ще у вересні, колиТегеран направив офіційних осіб до Росії, щоб ті остаточно узгодили умови додаткових постачань зброї.

"Експерти вважають найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar одночасно потужними й досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі", - пише видання.

За даними західної розвідки, в Ірані вже розпочали виробництво першої партії ракет у рамках цієї угоди.

Зазначимо, Іран одна з небагатьох країн, котрі постачають Росії озброєння для війни з Україною.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. В кінці вересня МЗС України позбавило акредитації іранського посла.

Нагадаємо, російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.