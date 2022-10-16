- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Росії вичерпується ракетний потенціал, - розвідка Британії
Російська оборонна промисловість не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються окупаційною армією РФ в Україні.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Відомство зазначає, що Росія витрачає ракети швидше, ніж встигає їх виробляти, і обстріли мирних українських міст такого масштабу, який стався 10 жовтня, лише прискорюють вичерпання ракетного потенціалу країни-агресора РФ.
Тоді лише за одинь день Росія випустила по Україні близько 80 ракет.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Міністерстві оборони України повідомляли про успішне збиття понад половини. Втім, десятки випущених ракет все ж влучили в Київ та інші населені пункти, вбивши мирних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.
Очікується, що надалі армії РФ буде все складніше вражати бажану кількість цілей через вичерпання запасу ракет далекого радіусу дії.
"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються. Ці атаки свідчать про подальше погіршення російських ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - зазначають у розвідці Британії.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609.