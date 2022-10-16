У Росії вичерпується ракетний потенціал, - розвідка Британії

Російська оборонна промисловість не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються окупаційною армією РФ в Україні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Відомство зазначає, що Росія витрачає ракети швидше, ніж встигає їх виробляти, і обстріли мирних українських міст такого масштабу, який стався 10 жовтня, лише прискорюють вичерпання ракетного потенціалу країни-агресора РФ.

Тоді лише за одинь день Росія випустила по Україні близько 80 ракет.

У Міністерстві оборони України повідомляли про успішне збиття понад половини. Втім, десятки випущених ракет все ж влучили в Київ та інші населені пункти, вбивши мирних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

Очікується, що надалі армії РФ буде все складніше вражати бажану кількість цілей через вичерпання запасу ракет далекого радіусу дії.

"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються. Ці атаки свідчать про подальше погіршення російських ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - зазначають у розвідці Британії.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609.