В Росії залишилося 609 високоточних ракет

На початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - зауважив міністр.

З цього він робить два висновки, що військова поразка Росії неминуча, Росія - терористична держава.

Також він публікує інфографіку наявних ракет на озброєнні у РФ.

Зазначимо, лише зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні мінімум 83 ракети на $400–700 млн.

З метою еконосії ракет, останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.

Так, 13 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва.

А 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами.