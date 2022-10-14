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В Росії залишилося 609 високоточних ракет
На початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія мала на своєму озброєнні 1844 високоточних ракет. Через майже 8 місяців війни в РФ їх залишилося лише 609
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об’єктів", - зауважив міністр.
З цього він робить два висновки, що військова поразка Росії неминуча, Росія - терористична держава.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також він публікує інфографіку наявних ракет на озброєнні у РФ.
Зазначимо, лише зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні мінімум 83 ракети на $400–700 млн.
З метою еконосії ракет, останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.
Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.
Так, 13 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва.
А 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами.