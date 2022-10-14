В России осталось 609 высокоточных ракет

В начале полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия имела на вооружении 1844 высокоточных ракет. Спустя почти 8 месяцев войны в РФ их осталось только 609.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по впечатлению военных объектов", - отметил министр.

Из этого он делает два вывода, что военное поражение России неизбежно, Россия – террористическое государство.

Также он публикует инфографику ракет на вооружении в РФ.

Отметим, только с утра 10 октября Россия выпустила по Украине минимум 83 ракеты на $400–700 млн.

С целью экономии ракет, в последние дни российские войска начали массово применять беспилотники Shahed-136 ("Герань-2") иранского производства. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.

Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины.

Так, 13 октября оккупанты атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства.

А 10 октября русские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами.