За час війни проти України з Росії витекло понад $400 млрд приватного капіталу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну з Росії вивели 406 мільярдів доларів приватного капіталу. При цьому накопичений чистий відтік коштів із середини 2008 року по 2026 рік сягнув уже 1,3 трильйона доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Пік втечі капіталу припав на 2022 рік, коли РФ втратила рекордні за всю історію спостережень $219 млрд — тоді кошти масово виводили як громадяни РФ та іноземні інвестори, так і західні компанії, що згортали бізнес. Ані санкції, ані жорсткі валютні обмеження не змогли зупинити цей процес: із 2023 року з країни стабільно йшло близько $10 млрд щокварталу через кредитні, портфельні та інші фінансові операції.

Для порівняння, у попередньому звіті 2019 року відтік капіталу за десятиліття після світової фінансової кризи оцінювали в $700 млрд, тобто відтоді загальна сума майже подвоїлася.

Лише у другому кварталі 2026 року російський центробанк зафіксував рекордні $12,2 млрд за статтею "чисті помилки та пропуски" платіжного балансу — за цією категорією зазвичай ховаються тіньові схеми виведення грошей.

Куди зникають російські мільярди

Місцезнаходження більшої частини виведених із Росії капіталів залишається невідомим. Розрив між загальним обсягом відтоку та задекларованими в міжнародній статистиці російськими активами становить близько $1 трлн.

Значна частина цих грошей осіла в офшорних ланцюжках та юрисдикціях, які не розкривають фінансову інформацію. Ситуацію додатково ускладнює те, що з 2022 року центробанк РФ припинив публікувати географію закордонних інвестицій.

Під тиском західних санкцій російські кошти також почали активно залишати західну банківську систему:

у банках, які звітують перед Банком міжнародних розрахунків (без урахування Бельгії), залишки російських коштів скоротилися зі $116 млрд до $71 млрд;

у банках США обсяги на російських рахунках впали з $44 млрд до $7 млрд.

Водночас, як наголошує директор Стокгольмського інституту перехідної економіки Торбйорн Беккер, російський капітал не зник із Європи повністю. Великі суми залишаються інвестованими в компанії та цінні папери. Одним із головних хабів залишається Кіпр, де обсяг прямих інвестицій із РФ у 2024 році становив $89 млрд.

За оцінкою дослідника, за частиною цих закордонних активів можуть стояти пов'язані з Кремлем структури та наближені до Володимира Путіна особи, які здатні використовувати ці ресурси для фінансування війни та гібридних операцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські олігархи, зокрема оточення Путіна, вивели за кордон $12 млрд. У другому кварталі 2026 року російська економіка зіткнулася зі сплеском тіньових операцій — із країни вивели 12,2 млрд доларів через транзакції, що не належать до стандартного імпорту, інвестицій чи обслуговування боргів.