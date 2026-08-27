Росіяни кинулися виводити гроші до Грузії на тлі чуток про нову хвилю мобілізації

Громадяни РФ знову почали прискорено переказувати кошти до Грузії через побоювання нової хвилі примусової мобілізації восени. У липні обсяг рублевих вкладів у грузинських фінансових установах зріс на 32,9% порівняно з попереднім місяцем — до 98,6 млн ларі (близько $37,5 млн або 3,1 млрд рублів).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані The Moscow Times.

У річному вимірі обсяг рублевих депозитів збільшився на 48,4%. Попри помітний сплеск, російська валюта становить лише 0,13% усіх коштів у банківській системі Грузії. Загальний обсяг депозитів у країні до кінця липня сягнув 73,93 млрд ларі ($28,1 млрд), де домінують долар США (77,16%) та євро (20,3%).

Черги на кордоні та відтік людей

Фінансова активність збіглася з масовим виїздом росіян. Лише за тиждень з 17 до 24 серпня єдиний сухопутний пункт пропуску на кордоні "Верхній Ларс" перетнули понад 113 тисяч осіб. З боку РФ утворилися кілометрові затори, у яких автівки рухалися зі швидкістю близько 50 метрів на годину — подібна ситуація спостерігалася під час оголошення першої хвилі мобілізації восени 2022 року.

Підґрунтя чуток про новий призов

Повідомлення про можливу мобілізацію в РФ активізувалися на тлі значних втрат російської армії та труднощів із набором контрактників:

за заявою президента України Володимира Зеленського, кремлівський режим планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб;

експерти Інституту вивчення війни (ISW) та європейські посадовці вказували на непрямі ознаки підготовки РФ до масового призову;

джерела в російських органах влади не виключали запровадження воєнного стану після вересневих виборів.

У Кремлі та Держдумі РФ традиційно відкидають підготовку мобілізаційних заходів і називають інформацію неправдивою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатші росіяни виводять капітал, а фондовий ринок РФ обвалився до рівня 2016 року. Російські інвестори масово переводять активи в закордонну нерухомість і криптовалюту через тривале падіння фондових індексів.