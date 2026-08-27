Россияне бросились выводить деньги в Грузию на фоне слухов о новой волне мобилизации

Граждане РФ снова начали ускоренно переводить средства в Грузию из-за опасений новой волны принудительной мобилизации осенью. В июле объем рублевых вкладов в грузинских финансовых учреждениях вырос на 32,9% по сравнению с предыдущим месяцем – до 98,6 млн лари (около $37,5 млн или 3,1 млрд рублей).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные The Moscow Times.

В годовом исчислении объем рублевых депозитов увеличился на 48,4%. Несмотря на заметный всплеск, российская валюта составляет всего 0,13% всех средств в банковской системе Грузии. Общий объем депозитов в стране к концу июля составил 73,93 млрд лари ($28,1 млрд), где доминируют доллар США (77,16%) и евро (20,3%).

Очереди на границе и отток людей

Финансовая активность совпала с массовым выездом россиян. Только за неделю с 17 по 24 августа единственный сухопутный пункт пропуска на границе "Верхний Ларс" пересекли более 113 тысяч человек. Со стороны РФ образовались километровые пробки, в которых автомобили двигались со скоростью около 50 метров в час — подобная ситуация наблюдалась во время объявления первой волны мобилизации осенью 2022 года.

Подоплека слухов о новом призыве

Сообщения о возможной мобилизации в РФ активизировались на фоне значительных потерь российской армии и трудностей с набором контрактников:

по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, кремлевский режим планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек;

эксперты Института изучения войны (ISW) и европейские чиновники указывали на косвенные признаки подготовки РФ к массовому призыву;

источники в российских органах власти не исключали введение военного положения после сентябрьских выборов.

В Кремле и Госдуме РФ традиционно отвергают подготовку мобилизационных мер и называют информацию ложной.

Напомним, ранее сообщалось, что самые богатые россияне выводят капитал, а фондовый рынок РФ рухнул до уровня 2016 года. Российские инвесторы массово переводят активы в зарубежную недвижимость и криптовалюту из-за длительного падения фондовых индексов.